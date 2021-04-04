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時計 2021/04/04 20:40

知名町で震度３

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南日本新聞ニュース
　４日午後８時２７分ごろ、知名町で震度３の地震があった。気象庁によると、震源地は沖縄本島近海で、震源の深さは約５０キロ。地震の規模はマグニチュード３.７と推定される。ほかに和泊町と天城町、伊仙町、与論町で震度１を観測した。
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