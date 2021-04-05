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時計 2021/04/05 16:05

新型コロナ 鹿児島市で新たに８人感染確認

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南日本新聞ニュース
　鹿児島市は５日、新型コロナウイルスの感染者８人を新たに確認した、と発表した。１０歳未満〜６０代の男女。うち３人は、同市の接待を伴う飲食店のクラスター（感染者集団）関連。

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