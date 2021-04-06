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時計 2021/04/06 07:00

新たな感染は１０歳未満～６０歳代の男女８人（鹿児島市８）　うちクラスター関連は３人　新型コロナ・鹿児島５日発表

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　鹿児島市は５日、新型コロナウイルスの感染者を新たに８人確認したと発表した。うち３人は接待を伴う同市の飲食店で発生したクラスター（感染者集団）関連。同クラスターは計３８人になった。県の発表はなかった。

　市によると、クラスター関連の３人は６０代女性、１０歳未満男児、１０代男性で、いずれも接触者の検査で分かった。６０代女性は３日からたんの症状があった。

　クラスター以外の５人のうち、３０代男性、６０代男性、２０代女性は３～４日に発表された感染者の接触者としてＰＣＲ検査を受けた。全員症状はない。２０代男性、５０代女性は２日以降、発熱などがあり、医療機関を受診した。

　県内の累計感染者数は１８６３人。４日時点で２９人が入院中で、うち中等症が４人。宿泊施設に３６人が入所している。死者２８人を含む退院・退所は１７９０人。
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