TOP鹿児島のニュース くらし・文化・芸術 医療・福祉 新型コロナウイルス
時計 2021/04/06 16:04

新型コロナ　鹿児島市で新たに３人感染確認

シェア
拡大拡大
　鹿児島市は６日、新型コロナウイルスの感染者３人を新たに確認した、と発表した。２０代～４０代の男性。同市の接待を伴う飲食店のクラスター（感染者集団）関連はいなかった。

新型コロナまとめサイトはこちら
 戻る 
広告
  • ニュース一覧（最新 15 件）
 戻る 

このページのトップへ