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新型コロナウイルス
2021/04/06 16:04
新型コロナ 鹿児島市で新たに３人感染確認
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鹿児島市は６日、新型コロナウイルスの感染者３人を新たに確認した、と発表した。２０代～４０代の男性。同市の接待を伴う飲食店のクラスター（感染者集団）関連はいなかった。
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