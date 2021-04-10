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2021/04/10 08:26
十島村・悪石島で震度４
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１０日午前７時７分ごろ、十島村の悪石島で震度４の地震があった。気象庁によると、震源地はトカラ列島近海で震源の深さは約２０キロ。地震の規模はマグニチュード５．２と推定される。県警によると、被害は確認されていない。その他の震度は次の通り。
震度３ 十島村小宝島、奄美市笠利▽震度２ 十島村諏訪之瀬島、奄美市名瀬▽震度１ 十島村中之島、十島村平島、十島村宝島、大和村、瀬戸内町、龍郷町、喜界町
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