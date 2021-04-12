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時計 2021/04/12 23:11

十島村・悪石島で震度４

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南日本新聞ニュース
　１２日午後１１時１分ごろ、十島村の悪石島で震度４の地震があった。気象庁によると、震源地はトカラ列島近海で、震源の深さは約２０キロ。地震の規模はマグニチュード５．２と推定される。この地震による津波の心配はない。
　その他の震度は次の通り。
　震度３　同村小宝島▽震度２　同村諏訪之瀬島▽震度１、同村中之島、同村宝島、奄美市名瀬、同市笠利、喜界町
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