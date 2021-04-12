南日本新聞のウェブサイト373news.comです
メニューをとばして本文へ移動します
4
月
13
日 火曜日
文字
小
標準
大
新聞購読
電子版
menu
新聞購読
電子版
×
メニュー
ニュース･特集
鹿児島のニュース
ジャンル別
地域別
カレンダー
日間ランキング
週間ランキング
月間ランキング
国内・海外ニュース
速報
主要ニュース
特集・連載
たのし味めぐり
ねこ鉄
就活応援ページ「グッジョブかごしま」
川内原発
かごしま明治維新特集
奄美なひととき
３７３る連載一覧
WEB限定連載
遠藤彰子展
３７３ライブ＃with 鹿児島
おめでとうヤット！
こちら＃３７３
選挙
鹿児島県知事選
鹿児島市長選
鹿児島市議選
スポーツ
スポーツ情報かごしま
３７３高校野球
春の九州高校野球
南日本招待高校野球
夏の高校野球
秋の九州高校野球
選抜高校野球
県夏季高校野球
サッカー王国
鹿児島ユナイテッドＦＣ
本社主催のスポーツ
県下一周駅伝大会
南日本ナイターソフト
南日本社会人ラグビー
南日本ゴルフ選手権
南日本U-12サッカー
鹿児島県ちびっこソフトボール
くらし・天気
防災・災害情報
天気・気象情報
交通情報
桜島情報
桜島ライブカメラ
桜島関連ニュース
噴火警戒レベル・避難情報
桜島の概要
桜島降灰速報メール
生活情報フェリア
映画館案内
南日本文学賞
休日当番医
レジャー情報
釣り情報
潮見表
こよみのページ(外部サイト)
きょうあすの催し
お花見情報
ＧＷ情報
夏のレジャー情報
主な施設の年末年始 休園･休館日
エンタメニュース
マーケット速報
社説・南風録
社説
南風録
「読者と報道」委員会
新聞で学ぼう
みなみＥｄｕ
ＮＩＥって何？
新聞活用シート
ワークシート-小学校下学年
ワークシート-小学校上学年
ワークシート-中学校
ＮＩＥニュース
こども新聞(オセモコ)
よむのび教室案内
よむのびニュース
こども教育
ミナミさんちのクイズ
わたしたちふるさと発見隊
「新聞」感想文コンクール
学校新聞コンクール
ミライページ
こどもたちの悩みごと相談
南日本新聞ビジネス講座
よむのびプラス案内
うぃくりっく
すくーる373る
写真・動画
桜島ライブカメラ
動画のページ３７３ＴＶ
３７３写真館
フォトギャラリー
高校総体 写真特集
駅伝写真
南日本U-12サッカー
鹿児島県ちびっこソフトボール
ランニング桜島
南日本新聞社杯グラウンド・ゴルフ
ありがとうH2Bロケット
３７３写真館Shop
373るインスタコンテスト
高校生新聞RAP甲子園
フォトサービス
掲載写真をお分けします
記念日新聞を販売
記事のラミネート販売
南日本新聞社から
新着情報
ご意見・ご感想
投稿のご案内
記事･写真の利用について
主催イベントのご案内
南日本新聞社の主催イベント
要項・申込書ダウンロード
社告
広告のご案内
新聞広告について
ウェブ広告について
フェリア広告について
パーソナルアド「Ｐｉｃｏ」
不動産情報「土地＆住まいの情報プラザ」
求人情報「なんにち求人」
「おはようネット」表示中止依頼書
新聞社のご案内・採用情報
会社案内
採用情報
連絡先一覧
社屋見学案内
みなみホール
その他のご案内
南日本政経懇話会
南日本ハウジングプラザ
鹿児島県ＮＩＥ推進協議会
九州・沖縄９紙合同サイト Press9
新聞購読
購読申し込み
７日間無料試読
新聞のお届け先変更
バックナンバーの購入
見守り活動
ユナパック申し込み
読者局から
講師派遣
職場体験
報道写真貸し出し
後援申請
写真申し込み
記事問い合わせ
新聞配達スタッフ募集
デジタルサービス
３７３る
おはようネット
モバイルサイトアクセス
南日本新聞データベース
南日本新聞デジタルボード
４７行政ジャーナル
7日間無料試読
新聞お届け先変更
よむのび教室
見守り活動
ビジネス講座
投稿案内
採用情報
イベント
TOP
＞
鹿児島のニュース
＞
社会
＞
気象・自然
＞
地震
2021/04/12 23:11
十島村・悪石島で震度４
Tweet
シェア
１２日午後１１時１分ごろ、十島村の悪石島で震度４の地震があった。気象庁によると、震源地はトカラ列島近海で、震源の深さは約２０キロ。地震の規模はマグニチュード５．２と推定される。この地震による津波の心配はない。
その他の震度は次の通り。
震度３ 同村小宝島▽震度２ 同村諏訪之瀬島▽震度１、同村中之島、同村宝島、奄美市名瀬、同市笠利、喜界町
戻る
ジャンル一覧
地域一覧
ニュースカレンダー
ニュース一覧（最新 15 件）
十島村・悪石島で震度４
4月12日 23:11
５月１、２日、「夜の桜島１周」が復活 鹿児島県内参加者３００人募集
4月12日 22:30
冷凍ギョーザ、自販機で 鹿児島市に県内初設置 ドーン・ワークス
4月12日 21:00
新機器を導入、非対面で貸し出し可能に 霧島市立国分図書館
4月12日 20:30
鹿児島でも高齢者ワクチンの接種開始 鹿児島市、大和村の施設入所20人 新型コロナ
4月12日 18:00
新型コロナ 鹿児島県内は４人感染 累計１９２２人
4月12日 17:05
新型コロナ 鹿児島市で新たに３人感染確認
4月12日 16:03
鹿児島市内で未明の検問、酒気帯びなど11人摘発 飲酒死亡事故3件発生受け
4月12日 15:00
日越教育・交流協が鹿児島市に事務局
4月12日 13:00
川商ハウス、西之表市に支店 １４日営業開始
4月12日 11:00
鹿児島市長選収支報告書出そろう 収入最多は松永氏
4月12日 10:00
トカラ近海地震２００回超す ４日目、悪石島島民「いつ治まるのか」募る不安
4月12日 09:41
１４年連続シクラメン開花 鹿児島市・前田さん栽培
4月12日 08:00
自衛隊広報大使に薩摩剣士隼人ら５人
4月12日 07:30
新たな感染は30〜60代男女５人（霧島２、鹿児島市１、薩摩川内１、大阪１）新型コロナ・鹿児島11日発表
4月12日 07:25
鹿児島のニュース一覧へ
戻る
このページのトップへ
▲