新型コロナ　鹿児島市で新たに１人感染確認

鹿児島県教職員２７４４人異動

新型コロナ 鹿児島市の接待伴う飲食店でクラスター 計１２人感染 県内２７例目

トカラ列島で地震９０回超 気象台「今後も続く可能性」 海底地形が影響か、専門家は横ずれ断層型と分析

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車同士衝突、１人死亡 自衛官が飲酒運転か 鹿児島市・草牟田付近の国道３号通行止め