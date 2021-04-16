TOP鹿児島のニュース くらし・文化・芸術 医療・福祉 新型コロナウイルス
時計 2021/04/16 16:03

新型コロナ　鹿児島市で新たに１人感染確認

シェア
拡大拡大
　鹿児島市は１６日、新型コロナウイルスの感染者１人を新たに確認した、と発表した。１０歳未満の女児。

新型コロナまとめサイトはこちら
 戻る 
  • ニュース一覧（最新 15 件）
 戻る 

このページのトップへ