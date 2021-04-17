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時計 2021/04/17 14:54

国分－末吉財部の通行止め解除

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　東九州自動車道の国分インターチェンジ（ＩＣ）－末吉財部ＩＣの通行止めは１７日午後２時４７分、上下線とも解除された。西日本高速道路によると、事故による補修工事が終了した。
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