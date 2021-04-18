新型コロナ　鹿児島市で新たに３人感染確認

鹿児島の聖火リレー､全ランナー191人決まる 上白石萌歌さんら出走 4月27、28日

新型コロナ 鹿児島県内で７人感染 累計１９５３人

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４人一緒に暮らす、当たり前の日常が何よりの幸せ 熊本から阿久根に移住 地震で学んだ家族の大切さ