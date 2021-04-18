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時計 2021/04/18 21:20

南大隅町長に元町総務課長の石畑氏

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南日本新聞ニュース
　任期満了に伴う南大隅町長選挙は１８日投票があり、即日開票の結果、無所属新人で元町総務課長の石畑博氏（６５）が、元町議の水谷俊一氏（６１）、元衆院議員秘書の田中慧氏（３８）＝いずれも無所属新人＝を退け、初当選を果たした。
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