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時計 2021/04/19 17:13

新型コロナ　鹿児島県内６人感染　累計１９７０人

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南日本新聞ニュース
　鹿児島県は１９日、新型コロナウイルスの新たな感染者を２人確認した、と発表した。霧島市の１０歳未満の男児と熊本県の７０代女性。鹿児島市の発表した４人と合わせ、同日の感染者は計６人。累計感染者は１９７０人。

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