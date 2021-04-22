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時計 2021/04/22 19:19

東九州道・隼人西－加治木 事故で通行止め

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南日本新聞ニュース
　西日本高速道路九州支社によると、鹿児島県内の東九州自動車道の隼人西インターチェンジ（ＩＣ）－加治木ＩＣが事故のため、２２日午後７時３分から上下線とも通行止めとなっている。
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