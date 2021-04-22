東九州道・隼人西－加治木 事故で通行止め

新型コロナ 鹿児島市は新たに４人感染確認

コロナ変異株感染者 4月に急増 ほとんどが県外由来、年度替わり 人の往来影響か 鹿児島

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新型コロナ・鹿児島県内２人感染 累計１９８５人 変異株は新たに７人