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時計 2021/04/22 20:51

東九州自動車道・隼人西－加治木　通行止め解除

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南日本新聞ニュース
　西日本高速道路九州支社によると、事故のため通行止めとなっていた鹿児島県内の東九州自動車道の隼人西インターチェンジ（ＩＣ）－加治木ＩＣは２２日午後８時３７分、上下線とも通行止めを解除した。
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