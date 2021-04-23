新型コロナ　鹿児島市は新たに８人感染確認　県内累計2000人に

鹿児島の聖火リレー､全ランナー191人決まる 上白石萌歌さんら出走 4月27、28日

新型コロナ 鹿児島県内１３人感染 累計１９８３人

新型コロナ 鹿児島県で11人感染 累計１９６４人

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新型コロナ・鹿児島県内３人感染 累計１９４６人 変異株は新たに７人