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時計 2021/04/23 16:03

新型コロナ　鹿児島市は新たに８人感染確認　県内累計2000人に

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南日本新聞ニュース
　鹿児島市は２３日、新型コロナウイルスの新たな感染者を８人確認した、と発表した。１０代〜７０代の男女。県内の感染者は累計2000人となった。

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