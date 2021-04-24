南日本新聞のウェブサイト373news.comです
メニューをとばして本文へ移動します
4
月
24
日 土曜日
文字
小
標準
大
新聞購読
電子版
menu
新聞購読
電子版
×
メニュー
ニュース･特集
鹿児島のニュース
ジャンル別
地域別
カレンダー
日間ランキング
週間ランキング
月間ランキング
国内・海外ニュース
速報
主要ニュース
特集・連載
たのし味めぐり
ねこ鉄
就活応援ページ「グッジョブかごしま」
川内原発
かごしま明治維新特集
奄美なひととき
３７３る連載一覧
WEB限定連載
遠藤彰子展
３７３ライブ＃with 鹿児島
おめでとうヤット！
こちら＃３７３
選挙
鹿児島県知事選
鹿児島市長選
鹿児島市議選
スポーツ
スポーツ情報かごしま
３７３高校野球
春の九州高校野球
南日本招待高校野球
夏の高校野球
秋の九州高校野球
選抜高校野球
県夏季高校野球
サッカー王国
鹿児島ユナイテッドＦＣ
本社主催のスポーツ
県下一周駅伝大会
南日本ナイターソフト
南日本社会人ラグビー
南日本ゴルフ選手権
南日本U-12サッカー
鹿児島県ちびっこソフトボール
くらし・天気
防災・災害情報
天気・気象情報
交通情報
桜島情報
桜島ライブカメラ
桜島関連ニュース
噴火警戒レベル・避難情報
桜島の概要
桜島降灰速報メール
生活情報フェリア
映画館案内
南日本文学賞
休日当番医
レジャー情報
釣り情報
潮見表
こよみのページ(外部サイト)
きょうあすの催し
お花見情報
ＧＷ情報
夏のレジャー情報
主な施設の年末年始 休園･休館日
エンタメニュース
マーケット速報
社説・南風録
社説
南風録
「読者と報道」委員会
新聞で学ぼう
みなみＥｄｕ
ＮＩＥって何？
新聞活用シート
ワークシート-小学校下学年
ワークシート-小学校上学年
ワークシート-中学校
ＮＩＥニュース
こども新聞(オセモコ)
よむのび教室案内
よむのびニュース
こども教育
ミナミさんちのクイズ
わたしたちふるさと発見隊
「新聞」感想文コンクール
学校新聞コンクール
ミライページ
こどもたちの悩みごと相談
南日本新聞ビジネス講座
よむのびプラス案内
うぃくりっく
すくーる373る
写真・動画
桜島ライブカメラ
動画のページ３７３ＴＶ
３７３写真館
フォトギャラリー
高校総体 写真特集
駅伝写真
南日本U-12サッカー
鹿児島県ちびっこソフトボール
ランニング桜島
南日本新聞社杯グラウンド・ゴルフ
ありがとうH2Bロケット
３７３写真館Shop
373るインスタコンテスト
高校生新聞RAP甲子園
フォトサービス
掲載写真をお分けします
記念日新聞を販売
記事のラミネート販売
南日本新聞社から
新着情報
ご意見・ご感想
投稿のご案内
記事･写真の利用について
主催イベントのご案内
南日本新聞社の主催イベント
要項・申込書ダウンロード
社告
広告のご案内
新聞広告について
ウェブ広告について
フェリア広告について
パーソナルアド「Ｐｉｃｏ」
不動産情報「土地＆住まいの情報プラザ」
求人情報「なんにち求人」
「おはようネット」表示中止依頼書
新聞社のご案内・採用情報
会社案内
採用情報
連絡先一覧
社屋見学案内
みなみホール
その他のご案内
南日本政経懇話会
南日本ハウジングプラザ
鹿児島県ＮＩＥ推進協議会
九州・沖縄９紙合同サイト Press9
新聞購読
購読申し込み
７日間無料試読
新聞のお届け先変更
バックナンバーの購入
見守り活動
ユナパック申し込み
読者局から
講師派遣
職場体験
報道写真貸し出し
後援申請
写真申し込み
記事問い合わせ
新聞配達スタッフ募集
デジタルサービス
３７３る
おはようネット
モバイルサイトアクセス
南日本新聞データベース
南日本新聞デジタルボード
４７行政ジャーナル
7日間無料試読
新聞お届け先変更
よむのび教室
見守り活動
ビジネス講座
投稿案内
採用情報
イベント
TOP
＞
鹿児島のニュース
＞
くらし・文化・芸術
＞
医療・福祉
＞
新型コロナウイルス
2021/04/24 16:10
新型コロナ 鹿児島市は新たに６人感染確認
Tweet
シェア
拡大
鹿児島市は２４日、新型コロナウイルスの感染者を新たに６人確認したと発表した。いずれも同市在住の１０歳未満から４０代の男女。
新型コロナまとめサイトはこちら
戻る
ジャンル一覧
地域一覧
ニュースカレンダー
ニュース一覧（最新 15 件）
新型コロナ 鹿児島市は新たに６人感染確認
4月24日 16:10
７５歳以上の接種、５月２６日から 予約は１１日開始 鹿児島市・新型コロナワクチン
4月24日 15:58
自転車の高１男子転倒 路線バスにひかれ死亡 鹿児島市
4月24日 14:52
「鹿児島の子どもと、いつかキャッチボールを」 福島の野球少年団にボール寄贈
4月24日 12:30
のんびりマンボウ たまに素早い イルカ水路で飼育中
4月24日 11:30
飼育ヤギの「ヤッギー」 上場小学校のＰＲ大使に任命 出水
4月24日 11:00
吾平富士が山開き 40人が登山楽しむ 鹿屋
4月24日 10:00
220人参加し日米仏訓練 ５月、霧島演習場 陸自は水陸機動団中心に100人
4月24日 09:00
がん克服し活躍を Ｊリーガー内薗選手へ恩師がエール
4月24日 08:30
鹿児島聖火リレー、知事「予定通り実施」 緊急事態対象地からの参加自粛は要請せず
4月24日 08:00
南国交通に空港への代替措置要望 えびの市や湧水町 高速バス宮崎線休止で
4月24日 07:30
新たな感染は10～70代男女11人（鹿児島市７、薩摩川内１、姶良１、霧島１、龍郷１）累計2003人 新型コロナ・鹿児島23日発表
4月24日 07:00
都城市役所クラスター14人に 新たな県内感染は９人 新型コロナ・宮崎23日発表
4月24日 06:30
国内最古級 ２５００年前の船材 弥生前期後半、中津野遺跡から出土 専門家「外洋航海の証拠」
4月23日 23:25
曽於市森林組合、持続可能な利用で県初の「三つ星」認定
4月23日 22:30
鹿児島のニュース一覧へ
戻る
このページのトップへ
▲