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時計 2021/04/24 16:10

新型コロナ　鹿児島市は新たに６人感染確認

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　鹿児島市は２４日、新型コロナウイルスの感染者を新たに６人確認したと発表した。いずれも同市在住の１０歳未満から４０代の男女。

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