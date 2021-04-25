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時計 2021/04/25 18:43

新型コロナ　都城市役所のクラスター１８人に

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南日本新聞ニュース
　宮崎県は２５日、都城市役所のクラスター（感染者集団）について、新たに４０代の女性職員と、これまでに陽性が判明した職員の家族である７０代女性の感染を確認したと発表した。同クラスター関連は計１８人になった。

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