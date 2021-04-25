新型コロナ　都城市役所のクラスター１８人に

自転車の高１男子転倒 路線バスにひかれ死亡 鹿児島市

新型コロナ 鹿児島市で新たに11人の感染確認

大地震前兆に科学的根拠なし 東日本大震災、熊本地震…ネットで拡散「トカラの法則」

新型コロナ 鹿児島県内で14人の感染確認 累計2024人

新たな感染は10歳未満～40代男女７人（鹿児島市６、姶良１）新型コロナ・鹿児島24日発表

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都城の聖火リレー縮小へ 美郷の高齢者施設でクラスター25人 新たに県内35人感染 新型コロナ・宮崎24日発表