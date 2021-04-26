新型コロナ　鹿児島市は新たに９人感染確認

鹿児島の聖火リレー 27日スタート 14市町 191人走る 混雑・コロナ対策スタッフ2600人 県、ネット観覧呼び掛け

新型コロナ 鹿児島県内で14人の感染確認 累計2024人

自転車の高１男子転倒 路線バスにひかれ死亡 鹿児島市

新型コロナ 都城市役所のクラスター１８人に

新たな感染は10～70代の男女14人（鹿児島市11、姶良１、奄美１、龍郷１）新型コロナ・鹿児島25日発表

大地震前兆に科学的根拠なし 東日本大震災、熊本地震…ネットで拡散「トカラの法則」

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都城の聖火リレー縮小へ 美郷の高齢者施設でクラスター25人 新たに県内35人感染 新型コロナ・宮崎24日発表