新型コロナ　鹿児島県内は１３人感染　累計２０３７人

鹿児島県は２６日、新型コロナウイルスに２０代〜６０代の男女４人が新たに感染したことを確認した、と発表した。内訳は姶良市２人、霧島市１人、奄美市１人。鹿児島市の発表した９人と合わせ、同日の感染者は計１３人。累計は２０３７人。