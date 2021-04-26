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時計 2021/04/26 17:46

新型コロナ　鹿児島県内は１３人感染　累計２０３７人

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南日本新聞ニュース
　鹿児島県は２６日、新型コロナウイルスに２０代〜６０代の男女４人が新たに感染したことを確認した、と発表した。内訳は姶良市２人、霧島市１人、奄美市１人。鹿児島市の発表した９人と合わせ、同日の感染者は計１３人。累計は２０３７人。

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