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時計 2021/04/28 17:47

新型コロナ　鹿児島県内は１４人感染　累計２０６２人

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南日本新聞ニュース
　鹿児島県は２８日、新型コロナウイルスに１０歳未満〜７０代の男女４人が新たに感染したことを確認した、と発表した。内訳は奄美市１人、鹿屋市１人、茨城県２人。鹿児島市の発表した１０人と合わせ、同日の感染者は１４人。累計は２０６２人。

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