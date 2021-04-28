新型コロナ　鹿児島県内は１４人感染　累計２０６２人

鹿児島県は２８日、新型コロナウイルスに１０歳未満〜７０代の男女４人が新たに感染したことを確認した、と発表した。内訳は奄美市１人、鹿屋市１人、茨城県２人。鹿児島市の発表した１０人と合わせ、同日の感染者は１４人。累計は２０６２人。