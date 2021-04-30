新型コロナ　鹿児島市で新たに１４人感染確認

新型コロナ 鹿児島県内28人感染 奄美で飲食店クラスター９人

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新たな感染は10～70代男女28人（鹿児島市７、奄美９、霧島３、鹿屋２、姶良２、日置２、西之表１、知名１、大和１）新型コロナ・鹿児島29日発表