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新型コロナウイルス
2021/04/30 16:05
新型コロナ 鹿児島市で新たに１４人感染確認
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鹿児島市は３０日、新型コロナウイルスの新たな感染者を１４人確認した、と発表した。１０代〜６０代の男女。
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