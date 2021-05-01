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時計 2021/05/03 16:05

新型コロナ　鹿児島市で新たに１６人感染確認

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　鹿児島市は３日、新型コロナウイルスの感染者を新たに１６人確認したと発表した。１０〜６０代の男女。クラスター（感染者集団）関連はなかった。

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