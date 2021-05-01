１．

新たな感染者は10歳未満～70代の男女42人（鹿児島市19、奄美9、霧島4、さつま2、和泊2、志布志1、姶良1、出水1、知名1、宮崎1、神奈川1） 2日間で100人超す 新型コロナ・鹿児島2日発表

２．

新型コロナ 鹿児島県内42人感染、過去3番目の多さ 累計2225人

３．

宮崎市の飲食店に時短要請 直近のクラスター3件は変異株 都城4人含む29人の感染確認 新型コロナ・宮崎2日発表

４．

新型コロナ 鹿児島市で新たに２１人感染確認

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新型コロナ 鹿児島県内60人感染確認 １日当たり過去最多 霧島市のサービス業事業所と知名町の接待を伴う飲食店でクラスター、県内31、32例目

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新型コロナ 鹿児島県内 「第４波」の到来鮮明 新規感染最多60人（1日）、３日間で２倍超に 専門家「急速に拡大進む恐れ」

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九電や原発関連、大工場、陸自駐屯地…宴会自粛、あえぐ夜の街 遠のく客足「いつまで」 薩摩川内市 新型コロナ・鹿児島

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新型コロナ 鹿児島市で新たに１６人感染確認

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「後ろめたさはあるが…」ＧＷスタート 鹿児島の空港に東京、大阪から観光客次々と

10．

新たな感染は10～70代男女60人で過去最多（鹿児島市30、霧島10、奄美６、知名５、出水２、姶良１、指宿１、垂水１、日置１、志布志１、さつま１、神奈川１） クラスターは３例（鹿児島市、霧島、知名） 新型コロナ・鹿児島１日発表