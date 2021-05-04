１．

新型コロナ 鹿児島県内で45人の感染確認 4月29日以降の5日間で計208人

２．

新たな感染者は10～70代の男女45人（鹿児島市15、霧島8、姶良4，曽於3、知名3、奄美2、出水2、さつま2、日置1、志布志1、和泊1、徳之島1、福岡1、宮崎1） 3日間連続で40人超す 新型コロナ・鹿児島3日発表

３．

コロナ感染拡大 鹿児島県・塩田知事が緊急メッセージ 「ＧＷ中の対策徹底を」 ステージ２は維持

４．

感染拡大続けば「医療体制が逼迫」 緊急会見で鹿児島県・塩田知事 新型コロナ

５．

宮崎県、全域に緊急警報を発令 28人の感染発表 県境越えた往来自粛要請 新型コロナ3日

６．

新たな感染者は10歳未満～70代の男女42人（鹿児島市19、奄美9、霧島4、さつま2、和泊2、志布志1、姶良1、出水1、知名1、宮崎1、神奈川1） 2日間で100人超す 新型コロナ・鹿児島2日発表

７．

鹿北製油が食品表示法違反 鹿児島県、なたね油や粗糖で是正指示

８．

新型コロナ 鹿児島市で新たに21人の感染確認

９．

新型コロナ 鹿児島市で新たに１６人感染確認

10．

宮崎市の飲食店に時短要請 直近のクラスター3件は変異株 都城4人含む29人の感染確認 新型コロナ・宮崎2日発表