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時計 2021/05/04 16:04

新型コロナ　鹿児島市で新たに21人の感染確認

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　鹿児島市は４日、新型コロナウイルスの感染者を新たに２１人確認したと発表した。１０歳未満〜７０代の男女。市内の接待を伴う飲食店のクラスター（感染者集団）関連は１人。
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