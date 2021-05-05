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新型コロナウイルス
2021/05/05 17:29
宮崎県、都城１人含む５０人の感染確認 新型コロナ
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宮崎県は５日、新型コロナウイルスの感染者５０人を新たに確認したと発表した。感染者の居住地は宮崎市４３人、延岡市２人、都城、西都、国富、美郷、新富の５市町で各１人。
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