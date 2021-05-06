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時計 2021/05/06 16:17

新型コロナ　鹿児島市で新たに20人感染確認

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　鹿児島市は６日、新型コロナウイルスの新たな感染者を２０人確認した、と発表した。２０代〜６０代の男女。内訳は鹿児島市１８人、鹿児島県１人、東京都１人。
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