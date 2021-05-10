新型コロナ　鹿児島市で新たに１７人感染確認

１．

新型コロナ 鹿児島市で新たに42人感染 １日当たり過去最多 クラスターも確認

２．

新型コロナ 鹿児島県内で58人感染 累計2461人

３．

新型コロナ 鹿児島県内で45人の感染確認 4月29日以降の5日間で計208人

４．

新型コロナ 鹿児島県内で41人の感染確認 4日連続で40人超 累計2311人

５．

鹿児島県、コロナ警戒基準「ステージ３」に引き上げ

６．

鹿児島県内で46人感染確認 累計2558人 新型コロナ

７．

新型コロナ 鹿児島市で新たに28人感染確認

８．

新型コロナ 鹿児島市で新たに１６人感染確認

９．

新たな感染者は10歳未満～70代の男女42人（鹿児島市19、奄美9、霧島4、さつま2、和泊2、志布志1、姶良1、出水1、知名1、宮崎1、神奈川1） 2日間で100人超す 新型コロナ・鹿児島2日発表

10．

新型コロナ 鹿児島市で新たに21人の感染確認