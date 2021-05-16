馬毛島上空 F15デモ飛行始まる　防衛省、14地点で音量調査　

西之表市馬毛島への米軍空母艦載機陸上離着陸訓練（ＦＣＬＰ）移転を伴う自衛隊基地整備計画を進める防衛省は１６日午後３時半すぎ、訓練の音の程度を住民に示す狙いで航空自衛隊Ｆ１５戦闘機によるデモ飛行を開始した。空自新田原基地（宮崎県）所属のＦ１５戦闘機６機が同４時半まで、数珠つなぎに飛ぶ。日没前後の午後６時〜７時半にも２機が飛行する。防衛省は周辺１市４町の計１４地点で音量を測定し、実測値を後日公表する。デモ飛行は当初、１１日と予備日の１２日、１５日を予定していたが、いずれも天候不良のため中止となっていた。