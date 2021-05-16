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2021/05/16 15:38
馬毛島上空 F15デモ飛行始まる 防衛省、14地点で音量調査
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F15戦闘機（資料写真）
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西之表市馬毛島への米軍空母艦載機陸上離着陸訓練（ＦＣＬＰ）移転を伴う自衛隊基地整備計画を進める防衛省は１６日午後３時半すぎ、訓練の音の程度を住民に示す狙いで航空自衛隊Ｆ１５戦闘機によるデモ飛行を開始した。
空自新田原基地（宮崎県）所属のＦ１５戦闘機６機が同４時半まで、数珠つなぎに飛ぶ。日没前後の午後６時〜７時半にも２機が飛行する。
防衛省は周辺１市４町の計１４地点で音量を測定し、実測値を後日公表する。
デモ飛行は当初、１１日と予備日の１２日、１５日を予定していたが、いずれも天候不良のため中止となっていた。
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