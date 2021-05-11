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時計 2021/05/11 07:00

鹿児島市議１人が感染　17日の臨時会 11日に対応協議 新型コロナ

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　鹿児島市議会は１０日、議員１人が新型コロナウイルスに感染したことを発表した。濃厚接触者は調査中。市議会は１７日に臨時会を予定しており、１１日に開く議会運営委員会で対応を協議する。
鹿児島市役所

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