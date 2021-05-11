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時計 2021/05/11 16:22

新型コロナ　鹿児島市で新たに20人感染確認

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　鹿児島市は１１日、新型コロナウイルスの新たな感染者を２０人確認した、と発表した。１０歳未満〜８０代の男女。うち、鹿児島市の飲食店であった会合に伴うクラスター（感染者集団）関連は１人（計３０人）。
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