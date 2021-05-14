曲線、直線 ゲンジとヘイケ 光の合戦　鹿児島・健康の森公園

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新型コロナ 鹿児島県は52人感染確認 累計2762人

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ロン毛「男女」と言われても… 小３男児、強い決意の３３センチ ヘアドネーションへ４年越し断髪

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宮崎県は都城、えびの、鹿児島の各１人含む37人新たに感染 新型コロナ13日発表

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新たな感染は10歳未満～80代男女52人（鹿児島市14、霧島11、姶良10、南九州３、伊佐２、鹿屋２、枕崎２、徳之島２、奄美１、志布志１、日置１、南種子１、湧水１、和泊１）新型コロナ・鹿児島13日発表

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新型コロナ 鹿児島市で新たに14人感染確認

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倦怠感、体温は上がったり下がったり、滝のような汗が出る。「コロナ陽性です」に恐怖が駆け巡った。涙が出た。息子をどうしよう…

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仲良し男子２人、医療用かつらに髪寄付 永吉小・日置市

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自転車の高１転倒死亡事故 警察や学校が現場診断 再発防止へガードレール設置など検討求める

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釣り人気うなぎ上り 家族連れや女性客増える コロナ下、密避け手軽 遊漁船長「鹿児島湾はしけ少なく魚も豊富」

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犯罪被害者支援条例制定へ 鹿児島県、検討委を近く設置 21都道府県は制定済み