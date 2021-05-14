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時計 2021/05/14 12:45

曲線、直線 ゲンジとヘイケ 光の合戦　鹿児島・健康の森公園

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暗闇を舞うホタル＝１３日午後８時半すぎ、鹿児島市犬迫町のかごしま健康の森公園
暗闇を舞うホタル＝１３日午後８時半すぎ、鹿児島市犬迫町のかごしま健康の森公園
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　かごしま健康の森公園（鹿児島市犬迫町）で今年もホタルが飛び始め、市民の目を楽しませている。１３日はカメラマンや家族連れが約２０人が訪れ、暗闇に舞う神秘的な光に見入った。

　園東側の水生植物園の周辺で、曲線的に飛ぶゲンジボタルと直線的に飛ぶヘイケボタルを観察できる。園は１３日時点で８５匹を確認した。

　ホタルの里づくりアドバイザーの大木信剛さん（７８）＝霧島市国分＝によると、竹やぶや飛ぶ空間などの条件がよく、５月末頃まで見られるという。
ゲンジボタル（資料写真）
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