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時計 2021/05/15 16:04

鹿児島市で新たに17人感染確認　新型コロナ

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　鹿児島市は１５日、新型コロナウイルスの新たな感染者を１７人確認したと発表した。２０代〜６０代の男女。市内の飲食店であった会合でのクラスター（感染者集団）関連はいなかった。
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