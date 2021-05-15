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時計 2021/05/15 16:22

九州新幹線運転見合わせ　大雨で鹿児島中央－出水

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　ＪＲ九州によると、九州新幹線は１５日、大雨の影響で、鹿児島中央－出水の運転を午後３時３７分から見合わせている。
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