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時計 2021/05/15 17:57

九州新幹線運転再開　鹿児島中央－出水

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　ＪＲ九州によると、大雨のため運転を見合わせていた九州新幹線は１５日午後５時８分、鹿児島中央－出水で運転を再開した。
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