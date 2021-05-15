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時計 2021/05/15 19:34

姶良市、193世帯301人に避難勧告　土砂災害の恐れ

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　姶良市は１５日午後５時１０分、大雨の影響で土砂災害が発生する恐れがあるとして、北山校区の１９３世帯３０１人に避難勧告を出した。
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