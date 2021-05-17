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時計 2021/05/17 14:07

ガラスに命 薩摩切子カット　鹿児島市・磯工芸館で体験イベント

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真剣な表情で薩摩切子を削る参加者＝鹿児島市の薩摩ガラス・磯工芸館
真剣な表情で薩摩切子を削る参加者＝鹿児島市の薩摩ガラス・磯工芸館
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　鹿児島の伝統工芸品「薩摩切子」のカット作業を体験するイベントが、鹿児島市吉野町の薩摩ガラス・磯工芸館で１５、１６日あった。参加者は職人の手ほどきを受け、深い緑色のちょこにグラデーションのある文様を刻んだ。

　ガラスに２色を混ぜて作る「二色衣（にしきえ）」誕生２０周年の関連イベント。参加者は直径６センチ、高さ５センチのちょこを両手で持ち、カット機で作業。高速で回転する「ダイヤモンドホイール」に削る部分を慎重に当てて、ガラスに菊の花のような模様を入れた。
カット機で文様を刻む薩摩切子
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