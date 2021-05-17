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時計 2021/05/17 17:19

新型コロナ　鹿児島県内で38人の感染を確認

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　鹿児島県は１７日、県全体の新型コロナウイルスの新たな感染者を計３８人確認した、と発表した。鹿児島市が同日発表した１４人を含む。

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