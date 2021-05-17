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2021/05/17 15:51
東九州道 末吉財部－国分が通行止め
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西日本高速道路は１７日午後３時半、東九州自動車道の末吉財部インターチェンジ（ＩＣ）－国分ＩＣを上下線とも通行止めにした。中央分離帯のワイヤロープに車が接触し、復旧工事が必要なため。
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