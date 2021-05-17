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時計 2021/05/17 17:23

東九州道・末吉財部－国分は通行止めを解除

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　西日本高速道路は１７日午後４時４０分、東九州自動車道末吉財部インターチェンジ（ＩＣ）－国分ＩＣの通行止めを上下線とも解除した。中央分離帯のワイヤロープの復旧工事を終えた。
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