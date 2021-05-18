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時計 2021/05/18 16:03

新型コロナ　鹿児島市で新たに１４人感染確認

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　鹿児島市は１８日、新型コロナウイルスの新たな感染者を１４人確認した、と発表した。１０代〜５０代の男女。うち鹿児島市の児童福祉施設でのクラスター（感染者集団）関連は３人（計１３人）。
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