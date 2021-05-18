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時計 2021/05/18 16:07

新型コロナ　鹿児島県は３７人感染確認　累計２９４６人

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　鹿児島県は１８日、新型コロナウイルスの新たな感染者を２３人確認した、と発表した。鹿児島市が同日発表した１４人と合わせ、県内の感染者は計３７人。累計２９４６人。

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