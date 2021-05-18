新型コロナ　鹿児島県は３７人感染確認　累計２９４６人

新型コロナ 鹿児島県内で38人の感染を確認 累計2909人に

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新たな感染は10歳未満～80代の男女38人（鹿児島市15、霧島6、奄美5、志布志3、出水2、阿久根2、鹿屋2、知名1、錦江1、熊本県1）児童福祉施設のクラスターは職員5人、利用者4人、接触者1人の計10人 新型コロナ・鹿児島17日発表