南日本新聞のウェブサイト373news.comです
メニューをとばして本文へ移動します
5
月
18
日 火曜日
文字
小
標準
大
新聞購読
電子版
menu
新聞購読
電子版
×
メニュー
ニュース･特集
鹿児島のニュース
ジャンル別
地域別
カレンダー
日間ランキング
週間ランキング
月間ランキング
国内・海外ニュース
速報
主要ニュース
南日本文学賞
特集・連載
たのし味めぐり
ねこ鉄
就活応援ページ「グッジョブかごしま」
川内原発
かごしま明治維新特集
奄美なひととき
３７３る連載一覧
WEB限定連載
３７３ライブ＃with 鹿児島
おめでとうヤット！
こちら＃３７３
選挙
鹿児島県知事選
鹿児島市長選
鹿児島市議選
スポーツ
スポーツ情報かごしま
３７３高校野球
春の九州高校野球
南日本招待高校野球
夏の高校野球
秋の九州高校野球
選抜高校野球
県夏季高校野球
サッカー王国
鹿児島ユナイテッドＦＣ
本社主催のスポーツ
県下一周駅伝大会
南日本ナイターソフト
南日本社会人ラグビー
南日本ゴルフ選手権
南日本U-12サッカー
鹿児島県ちびっこソフトボール
くらし・天気
防災・災害情報
天気・気象情報
交通情報
桜島情報
桜島ライブカメラ
桜島関連ニュース
噴火警戒レベル・避難情報
桜島の概要
桜島降灰速報メール
生活情報フェリア
映画館案内
休日当番医
レジャー情報
釣り情報
潮見表
こよみのページ(外部サイト)
きょうあすの催し
お花見情報
ＧＷ情報
夏のレジャー情報
主な施設の年末年始 休園･休館日
エンタメニュース
マーケット速報
社説・南風録
社説
南風録
「読者と報道」委員会
新聞で学ぼう
みなみＥｄｕ
ＮＩＥって何？
新聞活用シート
ワークシート-小学校下学年
ワークシート-小学校上学年
ワークシート-中学校
ＮＩＥニュース
こども新聞(オセモコ)
よむのび教室案内
よむのびニュース
こども教育
ミナミさんちのクイズ
わたしたちふるさと発見隊
「新聞」感想文コンクール
学校新聞コンクール
ミライページ
こどもたちの悩みごと相談
南日本新聞ビジネス講座
よむのびプラス案内
うぃくりっく
すくーる373る
写真・動画
桜島ライブカメラ
動画のページ３７３ＴＶ
３７３写真館
フォトギャラリー
高校総体 写真特集
駅伝写真
南日本U-12サッカー
鹿児島県ちびっこソフトボール
ランニング桜島
南日本新聞社杯グラウンド・ゴルフ
ありがとうH2Bロケット
３７３写真館Shop
373るインスタコンテスト
高校生新聞RAP甲子園
フォトサービス
掲載写真をお分けします
記念日新聞を販売
記事のラミネート販売
南日本新聞社から
新着情報
ご意見・ご感想
投稿のご案内
記事･写真の利用について
主催イベントのご案内
南日本新聞社の主催イベント
要項・申込書ダウンロード
社告
広告のご案内
新聞広告について
ウェブ広告について
フェリア広告について
パーソナルアド「Ｐｉｃｏ」
不動産情報「土地＆住まいの情報プラザ」
求人情報「なんにち求人」
「おはようネット」表示中止依頼書
新聞社のご案内・採用情報
会社案内
採用情報
連絡先一覧
社屋見学案内
みなみホール
その他のご案内
南日本政経懇話会
南日本ハウジングプラザ
鹿児島県ＮＩＥ推進協議会
九州・沖縄９紙合同サイト Press9
新聞購読
購読申し込み
７日間無料試読
新聞のお届け先変更
バックナンバーの購入
見守り活動
ユナパック申し込み
読者局から
講師派遣
職場体験
報道写真貸し出し
後援申請
写真申し込み
記事問い合わせ
新聞配達スタッフ募集
デジタルサービス
３７３る
おはようネット
モバイルサイトアクセス
南日本新聞データベース
南日本新聞デジタルボード
４７行政ジャーナル
7日間無料試読
新聞お届け先変更
よむのび教室
見守り活動
ビジネス講座
投稿案内
採用情報
イベント
TOP
＞
鹿児島のニュース
＞
くらし・文化・芸術
＞
医療・福祉
＞
新型コロナウイルス
2021/05/18 16:07
新型コロナ 鹿児島県は３７人感染確認 累計２９４６人
Tweet
シェア
拡大
鹿児島県は１８日、新型コロナウイルスの新たな感染者を２３人確認した、と発表した。鹿児島市が同日発表した１４人と合わせ、県内の感染者は計３７人。累計２９４６人。
新型コロナまとめサイトはこちら
戻る
ジャンル一覧
地域一覧
ニュースカレンダー
ニュース一覧（最新 15 件）
段々畑のアジサイ七変化 鹿児島・阿久根の笠山
5月18日 17:00
鹿児島―福岡 新幹線の宅配便輸送スタート コロナ下、車内販売スペースを活用 ＪＲ九州、佐川急便と
5月18日 16:30
新型コロナ 鹿児島県は３７人感染確認 累計２９４６人
5月18日 16:07
新型コロナ 鹿児島市で新たに１４人感染確認
5月18日 16:03
コロナ下、介護職員に「疲れとって」 ボランティア団体がジュース差し入れ 鹿児島市
5月18日 16:00
洞窟に生息する群れ、暗い赤紫色の「ウンブキ」 天然記念物に 徳之島の天城町
5月18日 11:30
学童疎開が縁、相互訪問再開 姶良市・蒲生小と南種子・中平小
5月18日 11:00
「カラオケ順番割り込まれた」３等陸尉が他部隊員の顔殴る 停職６日の懲戒処分
5月18日 09:30
霧島国際ホテル存続へ マイステイズ社へ事業譲渡 雇用も継続
5月18日 08:50
ドライブスルーで鹿児島グルメ応援 「みなみマルシェ×Ｐａｙどん宅メシフェス！」開催
5月18日 08:30
「きれい」南極の氷に児童ら歓声 末吉の檍小・幼児学園
5月18日 08:30
マテ貝掘りに児童１８人が挑戦 出水・蕨島小
5月18日 07:30
新たな感染は10歳未満～80代の男女38人（鹿児島市15、霧島6、奄美5、志布志3、出水2、阿久根2、鹿屋2、知名1、錦江1、熊本県1…
5月18日 07:00
阿久根市の職員２人感染 18日は本庁舎を臨時閉庁 新型コロナ
5月18日 07:00
宮崎県内新たに28人感染 都城で接待伴う飲食店クラスター、計9人確認 新型コロナ17日発表
5月18日 07:00
鹿児島のニュース一覧へ
戻る
このページのトップへ
▲