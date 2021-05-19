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時計 2021/05/19 13:00

この実なんの実？ 気になる実　食べるのは種子の「仁」の部分　鹿児島・湧水

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抜水博人さん方でだ円型の実を付けるアーモンド＝湧水町米永
抜水博人さん方でだ円型の実を付けるアーモンド＝湧水町米永
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　湧水町米永の抜水博人さん（６８）宅で、アーモンド４本が緑の実を付けた。２０１６年に町がアーモンドを使った地域おこしを始めると知り、「自分も応援したい」と苗を植えて５年目。造園業を営んでいたが、初のナッツ類栽培に試行錯誤してきた。

　ラグビーボールのような形の１５０個ほどの実は、長さ約６センチに成長。種の中の「仁」が食用部分になる。

　初めて実を付けた昨年は台風で全滅しただけに、「今年こそ味わいたい」と秋の収穫を楽しみにしている。
ラグビーボールのようなアーモンドの実
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