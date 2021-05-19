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時計 2021/05/19 16:06

新型コロナ　鹿児島県は40人感染確認　累計2986人

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　鹿児島県は１９日、新型コロナウイルスの新たな感染者を２４人確認した、と発表した。鹿児島市が同日発表した１６人と合わせ、県内の感染者は計４０人。累計は２９８６人。
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