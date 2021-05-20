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時計 2021/05/20 08:51

肥薩おれんじ鉄道　出水－八代で運転見合わせ

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　大雨の影響で、肥薩おれんじ鉄道は２０日午前８時半現在、出水－八代で運転を見合わせている。再開の見通しは立っていない。
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