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2021/05/20 10:14
肥薩おれんじ鉄道 全線で運転見合わせ
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大雨の影響で、肥薩おれんじ鉄道は２０日午前１０時現在、八代（熊本県）－川内の全線で運転を見合わせている。再開の見通しは立っていない。
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