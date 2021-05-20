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時計 2021/05/20 11:43

北薩で50ミリ超の非常に激しい雨　阿久根、出水、長島に土砂災害警戒情報　鹿児島県

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水位が増している汐見川＝20日午前10時15分、長島町下山門野
水位が増している汐見川＝20日午前10時15分、長島町下山門野
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　活発な梅雨前線の影響で、鹿児島県内は２０日午前、北薩地域を中心に大雨となっている。長島町山門野（加世堂）で午前９時４０分までの１時間に県の雨量計で５８ミリの非常に激しい雨を観測。長島町では県道が冠水し、通行止めになっている。阿久根市では崩れた土砂が国道に流れ込んだ。

　午前１１時現在、土砂災害警戒情報（警戒レベル４相当）が阿久根市と出水市、長島町に発令。薩摩川内市甑島は解除された。高齢者等避難（警戒レベル３）が阿久根市脇本地区と長島町全域、薩摩川内市甑島に出ている。薩摩川内市と阿久根市、長島町は避難所を開設した。
冠水し通行止めとなった県道＝20日午前11時40分、長島町山門野
道路脇の土砂が崩れた国道389号=20日午前、阿久根市折口
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