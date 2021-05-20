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時計 2021/05/20 12:10

肥薩おれんじ鉄道　出水－川内で運転再開

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　２０日、大雨の影響で八代（熊本県）－川内の全線で運転を見合わせていた肥薩おれんじ鉄道は１１時４７分、出水－川内で運転を再開した。
　
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