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時計 2021/05/20 16:13

新型コロナ　鹿児島県内は39人感染確認　累計3025人

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　鹿児島県は２０日、新型コロナウイルスの新たな感染者を１９人確認した、と発表した。鹿児島市が同日発表した２０人と合わせ、県内感染者は計３９人。累計は３０２５人。
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