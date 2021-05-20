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時計 2021/05/20 20:00

出水市が避難指示　２地区1431世帯3055人に

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　大雨の影響で、出水市は２０日午後７時、米ノ津東地区の４８２世帯１０２７人と、江内地区全域の９４９世帯２０２８人に避難指示を出した。
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