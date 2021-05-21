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時計 2021/05/21 16:07

新型コロナ　鹿児島県内は47人感染確認　累計3072人

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　鹿児島県は２１日、新型コロナウイルスの新たな感染者を２９人確認した、と発表した。鹿児島市が同日発表した１８人と合わせ、県内感染者は計４７人。累計３０７２人。
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