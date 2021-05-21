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時計 2021/05/21 16:02

新型コロナ　鹿児島市で新たに18人感染確認

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　鹿児島市は２１日、新型コロナウイルスの新たな感染者を計１８人確認した、と発表した。１０代〜７０代の男女。うち、同市の児童福祉施設であったクラスター（感染者集団）関連は２人（計１６人）。
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