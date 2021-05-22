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時計 2021/05/22 16:09

新型コロナ　鹿児島県内新たに36人感染確認累計3108人

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　鹿児島県と鹿児島市は２２日、新型コロナウイルス感染者を新たに３６人確認したと発表した。鹿児島市発表分は１０〜６０代の男女１１人、県発表は２５人。累計感染者は３１０８人となった。
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